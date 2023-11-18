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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فض اعتصام مؤيد للفلسطينيين في محطة واترلو بلندن

صدى البلد

شهدت محطة واترلو في لندن، اعتصامًا احتجاجيًا مؤيدًا للفلسطينيين، حيث تجمع حوالي 100 متظاهر في وسط المحطة، مرددين هتافات مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة،. وفي نهاية المطاف، قامت الشرطة بتفريق المظاهرة السلمية.

 

وعلى الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة، وقعت احتجاجات مماثلة في محطات القطارات الرئيسية في المملكة المتحدة، لإظهار التضامن مع القضية الفلسطينية. 

 

وأظهرت لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حشدا صغيرا يجلس على الأرض في محطة مانشستر فيكتوريا، ويشارك في مظاهرة صامتة. 

وتأكيدًا لهذه الأحداث، أبلغت الشرطة عن مجموعة أخرى من حوالي 25 متظاهرًا شاركوا في اعتصام في محطة ليدز بعد الساعة الثانية ظهرًا بقليل.

 

ووفقا لما نشرته سكاي نيوز، في الساعة 2:30 بعد الظهر، لاحظت شرطة النقل البريطانية وصول حوالي 200 متظاهر إلى محطة لندن بريدج، على الرغم من تفرقهم منذ ذلك الحين.

 

ولإدارة الوضع وضمان السلامة العامة، أصدرت شرطة النقل البريطانية في وقت سابق من يوم السبت، أوامر، تحظر الاحتجاجات في العديد من محطات السكك الحديدية الرئيسية في لندن،  تمتد من الساعة 10 صباحًا حتى 11 مساءً، وأدى تنفيذ هذه الأوامر إلى فض الاعتصام الاحتجاجي بمحطة واترلو.

 

وتعكس دعوة المتظاهرين لوقف إطلاق النار؛ القلق العالمي المتزايد بشأن الصراع في الشرق الأوسط، كما تؤكد الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في محطات القطار؛ الحاجة الملحة التي تشعر بها المجموعات المختلفة للفت الانتباه إلى الأزمة الإنسانية في غزة.

 

ومع استمرار التوترات ومحاولة المجتمع الدولي العاجز عن إيجاد حل دبلوماسي للصراع المستمر؛ فمن المرجح أن تستمر أعمال التضامن والاحتجاج هذه، مما يدفع السلطات إلى الموازنة بعناية بين الحق في التجمع السلمي والحاجة إلى النظام العام والسلامة.

محطة واترلو إلغاء تصاريح العمل للفلسطينيين الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين غزة

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