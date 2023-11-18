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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل ضد مسئول تغذية ماكينات صرف الأموال بشركة شهيرة

ارشيفيه
ارشيفيه

إحالت نيابة الأموال العامة العليا  مسئول  تغذية الاموال بشركة امانكو الي محكمة الجنايات لاتهامه بالاستيلاء علي أموال ماكينة الصراف الألي.


جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء على الودائع  مسئول تغذية ماكينات الصراف الآلى بشركة أمانكو – التي تساهم فيها عدة جهات عامة اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته أنفتي البيان ،بأن اختلس مبلغ 36600 جنيه (ستة و ثلاثين ألفاً وستمائة جنيه ) والمملوك لجهة عمله والمتحصل عليه من إحدى ماكينات الصراف الآلى لتوريده لجهة عمله فاحتبسه لنفسه بنية تملكه. 

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