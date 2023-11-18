أهلي 2006 يفوز على مدينة نصر 11-0 في بطولة منطقة القاهرة

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 فوزًا كبيرًا على ضيفه فريق مدينة نصر، بنتيجة ١١ - صفر، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة السابعة من بطولة منطقة القاهرة.

جاءت أهداف فوز الأهلي عن طريق محمد رضا (٤ أهداف) وعزت منصور وأمير علاء ومازن أحمد وفارس الشافعي ورمزي يونس ويوسف حلمي وعلي الدين علاء بهدف واحد لكل منهم، بواقع ٣ أهداف في الشوط الأول و ٨ أهداف خلال الشوط الثاني.

وبدأ أهلي 2006 المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جريشة.

الدفاع: محمد طارق - مازن أحمد - أحمد رضا - فارس الشافعي.

الوسط: عبد الرحمن النحاس - عمر زكريا - محمد رضا - عزت منصور - يوسف الجندي.

الهجوم: أمير علاء.

وشارك آدم سمير بدلًا من يوسف الجندي، وعلي الدين علاء بدلًا من أمير علاء، ورمزي يونس بدلًا من فارس الشافعي، ويوسف حلمي بدلًا من مازن أحمد، ويوسف إسلام بدلًا من عمر زكريا.

بهذا الفوز رفع أهلي 2006 رصيده إلى ١٨ نقطة من الفوز في ٦ مباريات بالعلامة الكاملة، على النصر للتصدير ٥ - صفر، وعلى كهرباء شمال ٤ - صفر، والشبان العالمية ٨ - صفر، وعلى الإسكان ١٠ - صفر، وعلى الزهور ١ - صفر، وعلى مدينة نصر ١١ - صفر، مسجلًا ٣٩ هدفًا ودون تلقي أي هدف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2006 بالأهلي كلا من أحمد خطاب مديرًا فنيًا، وسامح عبد الفضيل مدربًا عامًا، ومحمد فتوح مدربًا للحراس، وأحمد حمدي إداري الفريق