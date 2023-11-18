جمال محمد علي: مشاركة فلسطين في البطولة العربية المدرسية رسالة سلام وقوة شعب

تحدث الدكتور جمال محمد على المديرالفني لمسابقات كرة القدم بالبطولة العربية المدرسية والمشرف علي منتخبات مصر المدرسيه التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري، بمشاركة 10 دول، عن الاستعدادات الخاصة بالبطولة التي تقام بالقرية الأولمبية باستاد الدفاع الجوي.

وقال جمال محمد علي، إن كل الاستعدادات تسير بشكل جيد، حيث تم الانتهاء من إعداد جدول المباريات والملاعب المخصصة لمسابقتي البنين والبنات، وتم تفقد الملاعب بصحبة اللواء سعيد مدير القرية الأولمبية والعقيد محمود وتم اختيار ملاعب 7 و5 و9 لإقامة المباريات، مؤكدا أن القرية الأولمبية بالدفاع الجوي مفخرة للمنشآت الرياضية في مصر.

وأوضح أن منافسات كرة القدم للبنين تشهد مشاركة 10 منتخبات، بينما يشارك في منافسات البنات 5 منتخبات.

وأكد أن منتخب مصر للبنات سيواجه منتخب سلطنة عمان في المباراة الافتتاحية، فيما يواجه منتخب مصر للبنين منتخب الكويت في المباراة الافتتاحية.

وأشار إلى أن منتخب مصر سيشارك ضمن مجموعة قوية تضم السعودية والكويت، موضحا أن المنتخبات المشاركة في البطولة العربية المدرسية ضمن الفئة العمرية مواليد 2008.

وأكد جمال محمد علي أن مشاركة منتخب فلسطين وتواجد العلم الفلسطيني بمثابة رسالة إلى شعوب العالم أن فلسطين والشعوب العربية هي شعب واحد وإن تعددت الأعلام، وأن فلسطين وشعبها أقوياء ودائما في القلب وتواجدهم شرف لجميع الدول العربية.