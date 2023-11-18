عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمال محمد علي: مشاركة فلسطين في البطولة العربية المدرسية رسالة سلام وقوة شعب

صدى البلد

تحدث الدكتور جمال محمد على المديرالفني لمسابقات كرة القدم بالبطولة العربية المدرسية والمشرف علي منتخبات مصر المدرسيه التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري، بمشاركة 10 دول، عن الاستعدادات الخاصة بالبطولة التي تقام بالقرية الأولمبية باستاد الدفاع الجوي.

وقال جمال محمد علي، إن كل الاستعدادات تسير بشكل جيد، حيث تم الانتهاء من إعداد جدول المباريات والملاعب المخصصة لمسابقتي البنين والبنات، وتم تفقد الملاعب بصحبة اللواء سعيد مدير القرية الأولمبية والعقيد محمود وتم اختيار ملاعب 7 و5 و9 لإقامة المباريات، مؤكدا أن القرية الأولمبية بالدفاع الجوي مفخرة للمنشآت الرياضية في مصر.

وأوضح أن منافسات كرة القدم للبنين تشهد مشاركة 10 منتخبات، بينما يشارك في منافسات البنات 5 منتخبات.

وأكد أن منتخب مصر للبنات سيواجه منتخب سلطنة عمان في المباراة الافتتاحية، فيما يواجه منتخب مصر للبنين منتخب الكويت في المباراة الافتتاحية.

وأشار إلى أن منتخب مصر سيشارك ضمن مجموعة قوية تضم السعودية والكويت، موضحا أن المنتخبات المشاركة في البطولة العربية المدرسية ضمن الفئة العمرية مواليد 2008.

وأكد جمال محمد علي أن مشاركة منتخب فلسطين وتواجد العلم الفلسطيني بمثابة رسالة إلى شعوب العالم أن فلسطين والشعوب العربية هي شعب واحد وإن تعددت الأعلام، وأن فلسطين وشعبها أقوياء ودائما في القلب وتواجدهم شرف لجميع الدول العربية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

حارس الأهلي السابق: الزمالك بالنسبة لي هو الحياة

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

تصريح رسمي مهم بشأن العملة الصعبة| رئيس الوزراء يحسم موعد نهاية أزمة الدولار.. الخير قادم

من مصر لأوروبا.. صفقة جديدة للكهرباء بمليارات الدولارات تنعش خزينة الدولة

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

موعد انتهاء أزمة الدولار في مصر.. رئيس الحكومة يوضح التفاصيل

ترشيحاتنا

حملة فريد زهران تكشف أول قرار له حال فوزه في الانتخابات الرئاسية

كسر حاجز الـ 1800 جنيه .. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

قرار عاجل من الجمعية العمومية للأهلي لـ مجلس الإدارة

رئيس المخابرات الإسرائيلية السابق يطالب بتصفية 3 من كبار قادة حماس

صندوق تحيا مصر.. أحمد موسى: مصر تطلق أكبر قافلة مساعدات للأشقاء في غزة

المصري معروف بجبروته| هبوط اضطراري وتغيير مسار طائرة.. ماذا حدث برحلة فرنسا؟!.. وهذا مصير الراكب المشاغب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيكة الموز بأسهل الخطوات

ببنطلون أبيض .. الإعلامية أسما إبراهيم تحتفل بعيد ميلادها

مكونان فقط | علاج سحري لحل مشاكل تساقط الشعر

بعد حذفهما الصور المشتركة .. إطلالات شيرى عادل برفقه زوجها

فيديو

3 أكياس لكل مواطن .. أماكن بيع السكر بـ 27 جنيهًا للكيلو|تغطية خاصة

تفاصيل وقف 11 دولة أوروبية فيزا شجن.. فيديوجراف

القفا مهم جدا.. سر شخصية ستاموني لـ الفنان فؤاد خليل

بسبب الغيرة والشك.. اعترافات خطيرة للمتهم بإنهاء حياة عروسته بالإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ