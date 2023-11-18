أستاذ مناهج: كليات التربية تتبع المعايير العالمية في إعداد المعلم

قالت الدكتورة حنان عبد السلام أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، أن مجال إعداد المعلم من الأشياء الجيدة، موضحة أن :" المعلم المتميز تعده كلية التربية".

وأضافت أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن كليات التربية لها برامج، وعل خريج من كلية التربية، يكون قد مر بتلك التدريبات التي تؤهله، أن يصبح معلم مميز.

ولفتت إلى أن الكليات تهتم بالجزء التطبيقي، والعملي، وتقوم بعمل تدريبات ميدانية، ومشروعات تخرج، وجميعها يعد المعلم بشكل جيد.

وأشارت إلى أن الكليات تتبع المعايير العالمية في إعداد المعلم، وأن هناك تطوير بشكل مستمر، وأن هناك تكامل بين جميع الوزارات لكي يكون هناك خريج مميز.