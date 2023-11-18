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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تشيد بـ «الشرطي الضحية» في حادث إطلاق النار في نيو هامبشاير

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية

أشادت الشرطة البريطانية بالشرطي الضحية في حادث اطلاق النار في نيو هامبشاير والذي استطاع أيضًا إصابة المسلح وقتـ ـله قبل أن تفيض روحه إثر الحادث .

وقالت الشرطة البريطانية إن مسلحًا مشتبهًا به فتح النار في بهو مستشفى للأمراض النفسية في نيو هامبشاير، مما أسفر عن مقتـ ـل حارس أمن، قبل أن يرد ضابط بإطلاق النار ويقتـ ـل المهاجم.

وقال المسؤولون إن المشتبه به 'تم الاشتباك معه على الفور وقتـ ـل بالرصاص' على يد ضابط مكلف بالمستشفى. ولم يصب ضابط الشرطة.

ولم تحدد الشرطة هوية المهاجم أو الدافع.

وأفاد المسؤولون في البداية عن وقوع 'ضحايا متعددين'، قبل خفض الرقم.

وتم التعرف على الضحية بأنه برادلي هاس، 63 عامًا، وهو ضابط أمن كان يعمل عند المدخل الأمامي.

تم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي للمحارب المخضرم في مجال إنفاذ القانون، لكنه توفي لاحقًا في مستشفى كونكورد.

وفي حديثه للصحفيين مساء الجمعة، قال المتحدث باسم الشرطة الكولونيل مارك هول، إن المشتبه به دخل بهو المستشفى وأطلق النار على شخص لم يذكر اسمه.

وسرعان ما اشتبك أحد جنود الدولة مع المشتبه به وقتله. وقال الكولونيل هول إن الوضع "تم احتواؤه في الردهة الأمامية".

ورفض تحديد هوية الضحية المتوفاة، وقال إن الضباط يعملون على 'تحديد هوية مطلق النار'.

وقال المسؤولون إنه تم تفتيش شاحنة صندوقية مشبوهة بالقرب من مكان الحادث وتبين أنها لا تشكل أي خطر.

وقالت مفوضة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في نيو هامبشاير، لوري ويفر، التي تحدثت أيضًا في المؤتمر، إن جميع المرضى والموظفين في المستشفى بخير وأن العمليات في المنشأة مستمرة كالمعتاد.

وعلى موقعه الإلكتروني، يصف المستشفى، الذي يضم حوالي 185 سريرًا، نفسه بأنه 'المستشفى الأول للأمراض النفسية الحادة' في الولاية.

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