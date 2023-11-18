فقدت اتجاهها.. ليبرمان يهاجم حكومة الحرب بعد تزويد غزة بالوقود

هاجم رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيجدور ليبرمان، اليوم السبت، حكومة الحرب؛ لسماحها بتزويد قطاع غزة بالوقود.

وقال ليبرمان، عبر حسابه على منصة "إكس" منتقدًا حكومة الحرب: "الحكومة فقدت اتجاهها".

وكان ليبرمان قد أعلن في وقت سابق، معارضته لقرار الحكومة بالسماح بدخول الوقود إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق، طالب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بتغيير تشكيلة حكومة الحرب بعد موافقتها على إدخال كمية محددة من الوقود يوميًا إلى قطاع غزة.

واعترض سموتريتش على القرار الإسرائيلي، وكتب عبر حسابه منصة "إكس" قائلا: "في ضوء قرار ضخ الوقود إلى قطاع غزة المخالف لقرارات الحكومة السياسية والأمنية؛ وجهت رسالة إلى رئيس الوزراء أطالب فيها بتغيير تشكيلة حكومة الحرب".