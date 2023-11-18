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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صندوق تحيا مصر.. أحمد موسى: مصر تطلق أكبر قافلة مساعدات للأشقاء في غزة

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي  أحمد موسى، على إطلاق أكبر قافلة مساعدات موجهة من صندوق تحيا مصر إلى الأشقاء في قطاع غزة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "مصر تطلق أكبر قافلة مساعدات للأشقاء في فلسطين".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "190 شاحنة تحمل مساعدات طبية ومواد غذائية تنطلق من مصر  إلى غزة، ورئيس الوزراء وجه الشكر إلى صندوق تحيا مصر".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن: "الرئيس السيسي يوجه دائما بدعم الأشقاء في فلسطين، والاستمرار في تقديم المساعدات لهم، فمصر تدعمهم بمنتهى القوة".

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