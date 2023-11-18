حملة فريد زهران تكشف أول قرار له حال فوزه في الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إنه حال فوزنا في الانتخابات؛ سنصدر قرارا بإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، المتوقفة منذ أكثر من 10 سنوات، مع فتح حوار مجتمعي يحقق استقلالية المجالس المحلية.

جاء ذلك، خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري الذى نظمته الحملة بمنطقة المسلة في الفيوم.

وأضاف الشناوي: سنقوم بمراجعة كافة التشريعات والقرارات الإدارية المنظمة لعمل كل من “الأحزاب- النقابات- المؤسسات الأهلية، والروابط والاتحادات”، بحيث يتمكن المواطنون من إنشاء منظماتهم وإداراتها وتحقيق استقلالها المالي والإداري دون تدخل من قبل الأجهزة الإدارية والأمنية والسلطة التنفيذية، وألا يتم حلها إلا بحكم قضائي.

وأكد: سيستخدم رئيس الجمهورية صلاحيته؛ في العفو الشامل عن كافة سجناء الرأي الذين لم يثبت ممارستهم العنف أو التحريض عليه، ووقف القرارات الإدارية والأمنية للمفرج عنهم من الوضع على قوائم الإرهاب والتحفظ على الأموال، وسنقوم بفتح حوار مجتمعي حول تحقيق استقلال حقيقي للإعلام بصوره وأشكاله المختلفة، المقروءة والمسموعة والمرئية.