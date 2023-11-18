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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: لدينا تحديات كثيرة لكن لابد من الاستمرار في العمل

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية تواجه تحديات عديدة، مضيفا:" على كل مصري أن يركز في عمله ويسهم في زيادة الإنتاجية في مكان عمله.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   كلنا مع الدولة المصرية  وعندنا تحديات صعبة ورهيبة لكننا لابد أن نستمر في العمل ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" هيجي وقت والحرب على غزة هتقف ولازم نبص على بلدنا وشغلنا وإنتاجنا من أجل ازدهار الدولة المصرية ".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"   الدولة تقدم دعما كبيرا ولا محدود للأشقاء في غزة والقيادة السياسية تجري لقاءات واتصالات من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة الراهنة في قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي".

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