أحمد موسى: لدينا تحديات كثيرة لكن لابد من الاستمرار في العمل

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية تواجه تحديات عديدة، مضيفا:" على كل مصري أن يركز في عمله ويسهم في زيادة الإنتاجية في مكان عمله.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كلنا مع الدولة المصرية وعندنا تحديات صعبة ورهيبة لكننا لابد أن نستمر في العمل ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" هيجي وقت والحرب على غزة هتقف ولازم نبص على بلدنا وشغلنا وإنتاجنا من أجل ازدهار الدولة المصرية ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الدولة تقدم دعما كبيرا ولا محدود للأشقاء في غزة والقيادة السياسية تجري لقاءات واتصالات من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة الراهنة في قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي".