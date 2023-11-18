أحمد موسى: رئيسة المفوضية الأوروبية أكدت تقديرها لدور مصر لإحداث التهدئة في غـــزة|فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لأورسولا فون ديرلاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي وعقد معها جلسة مباحثات بشان أحداث غزة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "رئيسة المفوضية الأوروبية أكدت تقديرها لدور مصر لإحداث التهدئة وفي قطاع غزة وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" وزير الخارجية سيقوم غدا بجولة خارجية من أجل بحث سبل إحداث التهدئة في قطاع غزة وتسوية القضية الفلسطينية لإنهاء الصراع ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "الرئيس السيسي استقبل اليوم أيضًا وزير القوات المسلحة الفرنسية بعد نهاية جولته في المنطقة وهذا يؤكد أن مصر حاضرة بقوة في القضية الفلسطينية وأن مصر ركيزة أي تحرك في هذا الملف ".