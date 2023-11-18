محافظ شمال سيناء: رئيسة المفوضية الأوروبية أشادت بدور مصر الكبير لحل القضية الفلسطينية|فيديو

رفض فكرة التهجير القسري

كشف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تفاصيل زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى المحافظة وتفقدها لمعبر رفح.

وقال محمد عبد الفضيل شوشة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي قامت بتفقد المساعدات الإنسانية التي تصل إلى مطار العريش ومعبر رفح".

وأضاف محمد عبد الفضيل شوشة: "رئيسة المفوضية أكدت تقدير الاتحاد الأوروبي للدور الذي تقوم به مصر كما أكدت رفض فكرة التهجير القسري للفلسطينيين ".

وتابع محمد عبد الفضيل شوشة :"رئيس المفوضية الأوروبية أكدت أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين".

واكمل محمد عبد الفضيل شوشة:" حددنا مكانا ثابتا لتجميع المساعدات الإنسانية التي تصل إلى مدينة العريش".

ولفت محمد عبد الفضيل شوشة: "الأسبوع الماضي استقبلنا سفينة تركية في ميناء العريش وكانت محملة بالمساعدات الإنسانية"، مضيفا:" عدد الطائرات التي وصلت محملة بالمساعدات 151 طائرة بحمولة أكثر من 3500 طن".