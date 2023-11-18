استقبلنا 151 طائرة.. محافظ شمال سيناء: عدد الشاحنات الداخلة إلى غزة 1089

كشف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن عدد طائرات المساعدات التي وصلت إلى مطار العريش 151 طائرة بحمولة أكثر من 3500 طن.

وقال محمد عبد الفضيل شوشة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عدد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة حتى الآن 1089 شاحنة مساعدات ".

وأضاف :" وفرنا مخازن بالقرب من مطار العريش لتخزين المساعدات الإنسانية تمهيدا على نقلها على قطاع غزة ".

وتابع شوشة :" المنطقة الحرفية في العريش بها بعض المخازن المؤمنة لاستقبال المساعدات التي تأتي إلى مصر".

واكمل :" إجمالي من آتى من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح 4093 فرد حتى الآن، وهناك آليات تسهل إجراءات التعامل معهم".

ولفت محمد عبد الفضيل شوشة:" 212 حالة إصابة وصلت إلى مصر من غزة وتتلقى الخدمة الصحية في مصر ".