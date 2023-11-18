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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صور الأقمار الصناعية تظهر حشوداً تحاول الإخلاء إلى جنوب قطاع غزة

صدى البلد

أظهرت صور الأقمار الصناعية من شركة ماكسار تكنولوجيز حشدًا كبيرًا من الأشخاص الذين تجمعوا على طول طريق صلاح الدين في غزة، وهم يحاولون الفرار جنوبًا على طول ممر الإخلاء.

وأعلنت إسرائيل في الأسبوعين الماضيين عن ممر الإخلاء لأوقات محددة على طول الطريق، وهو أحد الطريقين السريعين بين الشمال والجنوب في غزة.

ووصف الفلسطينيون الظروف الصعبة وهم في طريقهم إلى الطريق السريع. وقال رجل لم يذكر اسمه لصحفي سي إن إن في جنوب غزة إنه وجيرانه عاشوا “أياما مرعبة”.

وقال: “لا يوجد مكان آمن في غزة”.

واضاف 'نحن سبع عائلات. لقد اختفت جميع منازلنا. لم يبق شيء. لم نتمكن من أخذ أي شيء - لا ملابس ولا ماء ولا شيء. الطريق هنا كان صعبا للغاية. إذا سقط شيء ما، فلا يُسمح لك بالتقاطه. لا يسمح لك بالتباطؤ. وأضاف أن الجثث في كل مكان.

وفر ما يقدر بنحو 200 ألف شخص من شمال غزة في الفترة من 5 إلى 14 نوفمبر/تشرين الثاني عبر الممر، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن أولئك الذين انتقلوا إلى الجنوب يعانون من 'الاكتظاظ ومحدودية الوصول إلى المأوى والغذاء والماء'.
 

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