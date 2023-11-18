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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات الصين يتوجن بلقب كأس العالم لكرة الطائرة البارالمبية

صدى البلد

توجت سيدات منتخب الصين بلقب كأس العالم لكرة الطائرة البارالمبية؛ بعد الفوز على منتخب كندا بثلاثة أشواط مقابل شوط، في المباراة التي جمعتهما على الصالة المغطاة في المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، في البطولة التي تستضيفها مصر للمرة الأولى، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في الفترة من 11 وحتى 18 نوفمبر.

وبهذا الفوز تحتل الصين المركز الأول بينما حصدت كندا المركز الثاني وجاء في الثالث سيدات منتخب البرازيل.

وبهذا اللقب تسعى سيدات منتخب الصين للمنافسة على الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024.

وحصد المنتخب المصري للكرة الطائرة البارالمبية رجال المركز الثاني لأول مرة في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره منتخب ألمانيا في الدور قبل النهائي ليواجه في المباراة النهائية المنتخب الإيراني الذي تمكن من الفوز على المنتخب الوطني.

ويضم المنتخب الوطني البارالمبي للكرة الطائرة رجال ، كلآ من :  هشام صلاح الدين ، ياسر سعد ، محمد عبد الله ، السيد موسى ، عبد النبي حسن ، أحمد محمد فضل ، أشرف زغلول ، مطاوع عبد الباقي ، محمد سعد ، حسام مسعود ، أحمد محمد خميس ، زكريا السيد ، أحمد محمد حسن ، محمد إبراهيم ، أنور رمضان ، حماده سيد ، فارس محمد ، محمد حمدي ، محمد السيد ، عبد الله رزق ، ومعهم اللواء أيمن العفيفى مديرا فنيا ، وطاهر البهائي مدربا عاما ، وعادل عشوش المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري .

يشارك في البطولة  17 دولة، هي الجزائر ، والبرازيل ، وكندا ، وفرنسا ، وألمانيا ، وبريطانيا العظمى ، والهند ، وإيران ، واليابان ، ونيجيريا ، ورواندا ، والصين ، وأوكرانيا ، ومنغوليا ، وهولندا ، وسلوفينيا ، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

ينظم البطولة، الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية (الإدارة العامة للاتحادات النوعية واللجان النوعية) بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة.

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