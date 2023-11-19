عضو صحة النواب: لا يوجد قرار منظم لبيع المضادات الحيوية داخل الصيدليات

استنكرت النائبة النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ظاهرة صرف المضادات الحيوية دون روشتة، محذرة من خطورة هذا الأمر على صحة المواطنين.

وقالت إيرين لـ صدى البلد إن استخدام المضاد الحيوي بكثرة ودون استشارة الطبيب المختص أدى إلى وجود سلالات مقاومة للمضادات الحيوية، موضحة أنها تقدمت ببيان عاجل في وقت سابق لمواجهة هذا الأمر.

وعبرت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان عن أسفها لكون الشعب المصري من أكثر الشعوب التي تعاني من المقاومة للمضادات الحيوية، وهو ما يجعل استجابة المريض للمضاد الحيوي ضعيفة جداً ويزيد من شدة المرض.

واستطردت سعيد: "للأسف وإلى الآن لا يوجد قرار منظم لعملية بيع المضادات الحيوية داخل الصيدليات فيتم صرفها بدون روشتة وبدون الرجوع للطبيب".

وأكدت النائبة، أهمية التعامل مع الصيادلة بترخيص لحقن المرضى، مطالبة بضرورة صدور قانون المسؤولية الطبية.