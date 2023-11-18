عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول إسرائيلي يكشف سبب موافقة تل أبيب على إدخال الوقود إلى غزة

أرشيفية
أرشيفية

علق مسؤول سياسي كبير داخل إسرائيل، على استجابة  تل أبيب للطلب الأمريكي بإدخال 60,00 لتر من الوقود إلى غزة يوميا لتلبية احتياجات الأمم المتحدة والحفاظ على البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

وقال المسؤول الإسرائيلي بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن هذا الإجراء يسمح لإسرائيل بمواصلة مساحة المناورة الدولية اللازمة لاستمرار الحرب على قطاع غزة.

وأضاف: "ستمر الناقلات عبر معبر رفح، إلى السكان المدنيين في جنوب قطاع غزة، بشرط ألا تصل إلى حماس. يهدف هذا الإجراء، من بين أمور أخرى، إلى الحد الأدنى من دعم أنظمة المياه والصرف الصحي، وذلك لمنع تفشي الأوبئة التي يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء المنطقة، وتلحق الضرر بسكان القطاع وقواتنا، وحتى انتشارها إلى إسرائيل".

وأثار قرار نقل الوقود إلى غزة غضب الوزيرين المتطرفين إيتمار بن وجفير وبتسلئيل سموتريتش ، وطالبا بعقد الحكومة الموسعة فوراً لبحث سياسة المساعدات الإنسانية وإضافتها إلى مجلس الوزراء المحدود لإدارة الحرب.

من جانبه، قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي في مؤتمر صحفي أمس: “اتخذ القرار لأننا نريد منع انتشار الأوبئة. إذا كانت هناك أوبئة فإن القتال سيتوقف، ولا يمكننا أن نستمر فيه في ظروف الأزمة الإنسانية والاحتجاجات في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف: لقد سألنا المسؤولين الأمنيين - سواء في الجيش الإسرائيلي أو الشاباك - عما إذا كان القرار يضر بالأهداف العملياتية أو يساعد في الحرب، وكانت الإجابة القاطعة من جميع المسؤولين الأمنيين هي أنه يمكن قبول الطلب الأمريكي، وكان هذا هو القرار الذي تم اتخاذه".

وأكد هنجبي أن كمية الوقود التي سيتم إدخالها ضئيلة، وهي لا تتجاوز اثنين أو ثلاثة بالمئة من إجمالي الوقود الذي كان يدخل القطاع يوميا في السابق لغرض تشغيل شبكات الاتصالات والكهرباء والمياه والصرف الصحي.

مسؤول سياسي كبير إسرائيل إدخال 60,00 لتر من الوقود غزة قطاع غزة معبر رفح تفشى الأوبئة نقل الوقود إلى غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غدا بجميع محافظات مصر؟ التعليم تجيب

حارس الأهلي السابق: الزمالك بالنسبة لي هو الحياة

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

مفاجأة سارة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. طارق شكري يكشف التفاصيل

احذروا .. الأرصاد تعلن اقتراب المنخفض الجوي |صور

موعد انتهاء أزمة الدولار في مصر.. رئيس الحكومة يوضح التفاصيل

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

ترشيحاتنا

مقتل وإصابة 13 جنديا من جيش الاحتلال في غزة

ببطارية 22 ألف مللي أمبير.. موبايل يقلب سوق الهواتف الذكية 

الاختيار جه منه.. فرج عامر يعلن مفاجأة غير محسوبة عن نجم الأهلي

يمامة: نحتاج تعديلات دستورية.. وتعيين نواب لي حال فوزي بالرئاسة

نجم الشيش المصري يكشف تفاصيل رفضه مصافحة اللاعب الإسرائيلي بكأس العالم للمبارزة

ماذا قال فيتوريا عن المشاغبين الثلاثة في المنتخب ولقاء سيراليون غدا؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الشهر السادس .. طريقة الشوفان وفوائده للرضع

الجمهور : "هتتحسدوا".. شاهد صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

طريقة عمل كيكة الموز بأسهل الخطوات

ببنطلون أبيض .. الإعلامية أسما إبراهيم تحتفل بعيد ميلادها

فيديو

قلتها أحسن.. ارتفاع أسعار السجائر واختفاء بعض الأنواع

فرصة للتمليك .. طرح شقق في الإسكان بقسط شهري 1100 جنيه

عاجل.. الأرصاد: منخفض جوي عميق وتحذير من الأمطار والرياح | فيديو

3 أكياس لكل مواطن .. أماكن بيع السكر بـ 27 جنيهًا للكيلو|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ