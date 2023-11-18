مسؤول إسرائيلي يكشف سبب موافقة تل أبيب على إدخال الوقود إلى غزة

علق مسؤول سياسي كبير داخل إسرائيل، على استجابة تل أبيب للطلب الأمريكي بإدخال 60,00 لتر من الوقود إلى غزة يوميا لتلبية احتياجات الأمم المتحدة والحفاظ على البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

وقال المسؤول الإسرائيلي بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن هذا الإجراء يسمح لإسرائيل بمواصلة مساحة المناورة الدولية اللازمة لاستمرار الحرب على قطاع غزة.

وأضاف: "ستمر الناقلات عبر معبر رفح، إلى السكان المدنيين في جنوب قطاع غزة، بشرط ألا تصل إلى حماس. يهدف هذا الإجراء، من بين أمور أخرى، إلى الحد الأدنى من دعم أنظمة المياه والصرف الصحي، وذلك لمنع تفشي الأوبئة التي يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء المنطقة، وتلحق الضرر بسكان القطاع وقواتنا، وحتى انتشارها إلى إسرائيل".

وأثار قرار نقل الوقود إلى غزة غضب الوزيرين المتطرفين إيتمار بن وجفير وبتسلئيل سموتريتش ، وطالبا بعقد الحكومة الموسعة فوراً لبحث سياسة المساعدات الإنسانية وإضافتها إلى مجلس الوزراء المحدود لإدارة الحرب.

من جانبه، قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي في مؤتمر صحفي أمس: “اتخذ القرار لأننا نريد منع انتشار الأوبئة. إذا كانت هناك أوبئة فإن القتال سيتوقف، ولا يمكننا أن نستمر فيه في ظروف الأزمة الإنسانية والاحتجاجات في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف: لقد سألنا المسؤولين الأمنيين - سواء في الجيش الإسرائيلي أو الشاباك - عما إذا كان القرار يضر بالأهداف العملياتية أو يساعد في الحرب، وكانت الإجابة القاطعة من جميع المسؤولين الأمنيين هي أنه يمكن قبول الطلب الأمريكي، وكان هذا هو القرار الذي تم اتخاذه".

وأكد هنجبي أن كمية الوقود التي سيتم إدخالها ضئيلة، وهي لا تتجاوز اثنين أو ثلاثة بالمئة من إجمالي الوقود الذي كان يدخل القطاع يوميا في السابق لغرض تشغيل شبكات الاتصالات والكهرباء والمياه والصرف الصحي.