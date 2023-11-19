أستاذ علوم سياسية: توقف العمليات العسكرية في غزة بداية جديدة للقطاع.. فديو

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن توقف العمليات العسكرية في قطاع غزة ستكون بداية جديدة للقطاع.

وأضاف الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة عبر فضائية "المحور": "نظريا هناك عشرات السناريوهات التي من الممكن أن تحدث، والتي سيدار القطاع من خلالها سواء بالنسبة للإدارة المباشرة، والأوروبيون يسجلون حضور، لكن حضور نظري حتى هذه اللحظة مرتبط بإعادة تأهيل القطاع".

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن المخطط الإسرائيلي هو التواجد في القطاع، مضيفا: "المؤكد أن كل السناريوهات تؤدي إلى بقاء الجانب الإسرائيلي لبعض الوقت لحين إجراء ترتيبات أمنية واستراتيجية في القطاع".