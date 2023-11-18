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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقتل وإصابة 13 جنديا من جيش الاحتلال في غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن مقتل 6 من جنوده، وإصابة 7 آخرين في قطاع غزة.

وأعلنت حركة حماس، مساء السبت، أن مصير مجموعة مكلفة بحماية محتجزين إسرائيليين، مجهول؛ بعد فقدان الاتصال بها.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم السبت، أنها تمكنت من إيقاع قوة صهيونية راجلة في كمين، وتفجير عبوة مضادة للأفراد في جنود الاحتلال جنوبي غرب غزة.

على الجانب الآخر، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) اليوم السبت، أنها تلقت صورًا ولقطات "مروعة" لعشرات القتلى والجرحى في هجوم على مدرسة تابعة للوكالة في شمال غزة.

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