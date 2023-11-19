عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الآلاف يحتشدون في مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالأقصر.. فيديو

الآلاف يحتشدون فى
الآلاف يحتشدون فى مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

عقد التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي مؤتمرا جماهيريا حاشدا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

حضر المؤتمر أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين الإسلامي والمسبحي وأمناء الأحزاب السياسية بالمحافظة وممثلين مؤسسات المجتمع المدني وكافة أطياف المجتمع الأقصري.

بدأ المؤتمر، بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حدادا على ضحايا الشعب الفلسطيني في غزة.

ورحب النائب احمد ادريس  منسق التحالف الوطني بمحافظة الأقصر بالحضور، موضحا ان مصر تواجه العديد من التحديات الكبيرة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا وأن الدولة المصرية استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة في ملف السياسية الخارجية التي تعد المرآه للأوضاع الداخلية للدولة المصرية.

وأضاف ان الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتم بتقوية وتدعيم القوات المسلحة حتى أصبحت قادرة علي مجابهة التحديات التي تنفجر حول مصر وعلي مختلف الاتجاهات الاستراتيجية مشيرا إلى توجيه القيادة لتوفير فرص عمل للشباب وتوفير التمويل الذي ساعد علي إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وساهم سياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه الشباب في تفجير طاقات الابداع والابتكار وتوجيه اهتماما غير مسبوق للمرأة المصرية وتحسين أحوالها وتحسين أحوالها المعيشية فضلا عن أكبر المشروعات في حياة البشرية وهي مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة  " التي غيرت حياة المواطن في شتي أنحاء المحافظة.

 

حملة إزالات مكبرة بمدينة الأقصر

انطلاق أولى فعاليات مبادرة الحد من غلاء المهور في الأقصر



فيما أجمع الحضور من كافة  الأطياف علي تأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل مزيدا من الاستقرار والأمن والأمان ومزيدا من البناء نحو طريق الجمهورية الجديدة مثمنين قرارات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء في غزة وفلسطين وأن أفل رد للجميع هو الخروج بكثافة لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لقائد المسيرة ولاستكمال الإنجازات والمشروعات القومية ومسيرة البناء للدولة المصرية.

https://fb.watch/ooRqRSMqcX/?mibextid=RUbZ1f

IMG20231118184109
IMG20231118184109
IMG20231118184057
IMG20231118184057
IMG20231118184050
IMG20231118184050
IMG20231118184055
IMG20231118184055
IMG20231118183958
IMG20231118183958
IMG20231118183944
IMG20231118183944
IMG20231118183835
IMG20231118183835
IMG20231118183823
IMG20231118183823

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

حارس الأهلي السابق: الزمالك بالنسبة لي هو الحياة

اخبار مصر على مدار 24ساعة.. تعطيل الدراسة في محافظتين اليوم بسبب الطقس

رسميا مصر تودع أزمة الدولار في هذا التوقيت.. ماذا فعلت الحكومة؟

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

تعطيل الدراسة رسميا في هذه المحافظات بسبب التقلبات الجوية.. اعرف طقس الغد

احذروا .. الأرصاد تعلن اقتراب المنخفض الجوي |صور

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غدا بجميع محافظات مصر؟ التعليم تجيب

ترشيحاتنا

علاج الكسل في العبادة.. عليك بهذه الأمور فورا

بعد الفاخورة.. الأونروا: قصف إسرائيلي استهدف العشرات في مدرسة أخرى تابعة لنا

شروط التقدم لـ حج الجمعيات الأهلية .. اعرف آخر موعد

حكاية مأساوية جمعت بينهما| تصريحات صادمة من حسام حسن تجاه عمر كمال: لاعب الأهلي أفضل منه

قوات الاحتلال تحاصر مجمع الشفاء بالدبابات والمدرعات.. فيديو

حقيقة مفاوضات خروج قادة حماس بأمان من غزة مقابل تحرير الأسرى.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البصارة المصرية

طريقة عمل الفسيخ فى المنزل

من الشهر السادس .. طريقة الشوفان وفوائده للرضع

الجمهور : "هتتحسدوا".. شاهد صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

فيديو

أنا مش متناقض.. عالم أبراج : الجوزاء برج مظلوم وهذا يوم سعده

مفاجأة عثر عليها الاحتلال بمواقع الحرب.. اكتشاف سر بقاء جنود القسا.م فترات طويلة دون طعام|فيديوجراف

100 مليون دولار .. ما هي أهمية مصنع بيكو الجديد في مصر

الحقيقة الكاملة .. سر استبعاد حسين الشحات وإمام عاشور من المنتخب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ