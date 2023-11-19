الآلاف يحتشدون في مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالأقصر.. فيديو

عقد التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي مؤتمرا جماهيريا حاشدا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

حضر المؤتمر أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين الإسلامي والمسبحي وأمناء الأحزاب السياسية بالمحافظة وممثلين مؤسسات المجتمع المدني وكافة أطياف المجتمع الأقصري.



بدأ المؤتمر، بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حدادا على ضحايا الشعب الفلسطيني في غزة.

ورحب النائب احمد ادريس منسق التحالف الوطني بمحافظة الأقصر بالحضور، موضحا ان مصر تواجه العديد من التحديات الكبيرة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا وأن الدولة المصرية استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة في ملف السياسية الخارجية التي تعد المرآه للأوضاع الداخلية للدولة المصرية.

وأضاف ان الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتم بتقوية وتدعيم القوات المسلحة حتى أصبحت قادرة علي مجابهة التحديات التي تنفجر حول مصر وعلي مختلف الاتجاهات الاستراتيجية مشيرا إلى توجيه القيادة لتوفير فرص عمل للشباب وتوفير التمويل الذي ساعد علي إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وساهم سياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه الشباب في تفجير طاقات الابداع والابتكار وتوجيه اهتماما غير مسبوق للمرأة المصرية وتحسين أحوالها وتحسين أحوالها المعيشية فضلا عن أكبر المشروعات في حياة البشرية وهي مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التي غيرت حياة المواطن في شتي أنحاء المحافظة.





فيما أجمع الحضور من كافة الأطياف علي تأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل مزيدا من الاستقرار والأمن والأمان ومزيدا من البناء نحو طريق الجمهورية الجديدة مثمنين قرارات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء في غزة وفلسطين وأن أفل رد للجميع هو الخروج بكثافة لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لقائد المسيرة ولاستكمال الإنجازات والمشروعات القومية ومسيرة البناء للدولة المصرية.

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