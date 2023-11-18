الحكومة الفلسطينية: الاحتلال يرتكب المجازر الوحشية ضد الأطفال والمدنيين بقطاع غزة

كشف الدكتور إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، عن تفاصيل المجازر التي يفعلها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة خلال الفترة الماضية.

قال "ملحم "، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج " أخبار تن "، عبر فضائية " تن "، مساء اليوم السبت، إن أي معنى للهدنة بينما يتولى القتل وارتكاب المجازر يوميا أكثر من 500 شهيد، مجزرة تلو مجزرة وهكذا هي يوميات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وجرحى يسعفون مصابين، ونازحين يغيثون منكوبين، مردفا: "إنها القيامة التي تقوم في غزة منذ 42 يوما وتتوالى فصولا"

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المجازر ضد الشعب الفلسطيني وخاصة المستشفيات والأطفال والمدنيين.

الوضع الصحي

وحول الوضع الصحي أشار المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، قائلا: أن الوضع الصحي منهار في قطاع غزة ولم يتبق أي شيء بخروج المرضى والجرحى والمصابين قسرا من مستشفى الشفاء الذي تحول لمقبرة لا ماء ولا كهرباء ولا دواء ولا علاج، وهناك اقتحام من جنود الإبادة.

وشدد على أن جيش الاحتلال يعمل بشكل يومي على قصف غرف العناية المركزة بمستشفى الشفاء واعتقال للأطباء وتكبيل وتحقيق معهم واختطاف لبعضهم بالإضافة إلى أن هناك اختطاف لبعض المرضى، وهناك آلام لا يمكن تصورها وحجم وفداحة المصاب الذي يتعرض له الشعب في قطاع غزة وهم يقفون في طابور المحرقة.