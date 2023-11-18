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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ليه التسرع! .. هل انتهت قصة زواج طارق صبري وشيري عادل؟

صدى البلد

خبر انفصال الفنانة شيري عادل والفنان طارق صبري اثار جدل جميع المتابعين بعد قرار حذف صورهما عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وهو الأمر الذى وضح انفصالهما.


 

كما قام الثنائي بحذف صورهما معا في نفس الوقت علي حساب كل منهما، بعد انتشار أخبار كثيرة في الفترة الماضية عن بداية الخلافات بينهما. 

 

وكشفت شيري عادل كواليس بداية قصة الحب مع طارق صبري اثناء وجودها كضيفة برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس ، قائلة:" تجمعني به صداقة منذ فترة وبدأنا نتكلم مع بعض بشكل يومي وبنسأل على بعض ".


 

وتابعت شيري عادل:"  فجأة دخلنا حياة بعض  وبقينا لازم نتقابل ونتكلم كل يوم ثم بدأت قصة الحب بيننا ".


 

واكملت شيري عادل: لما كان بيكلمني عشان نتقابل كنت بروح على طول"، مضيفة: "اتفقت مع طارق على الزواج وكافة الأصدقاء كانوا سعداء  بهذا القرار لكنهم كانوا يسألون عن سبب التسرع في قرار الزواج".


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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