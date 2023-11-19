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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بسبب مصري

ورقة مكتوب فيها كلمتين|طائرة فرنسية تهبط اضطرارياً في روما .. اعرف السبب

صدى البلد

أثارت واقعة غريبة من نوعها حالة من الجدل على نطاق واسع في إيطاليا وفرنسا، وانتشرت عبر الأخبار ووسائل الإعلام هناك، والسبب ورقة كتبها أحد المواطنين المصريين علي إحدي الطائرات، أدي الي خوف الركاب ودفعتها للهبوط الاضطراري في مطار روما.

بينما كانت إحدى الطائرات تسير في مسارها المعتاد من العاصمة الفرنسية باريس إلى العاصمة المصرية القاهرة، وبينما كانت تُحلق فوق جزيرة براتش في كرواتيا، قرر الكابتن التوجه إلى مطار فومتشينو في العاصمة الإيطالية روما.


 طلب قائد الطائرة الهبوط بدون تقديم أي أسباب، واكتفت شركة الطيران بقول إنه تم تغيير وجهة هذه الرحلة إلى روما لأسباب تتعلق بالسلامة بعد سلوك غير طبيعي من أحد المسافرين، وانها اتبعت الإجراءات المعمول بها وطلبت تدخل قوات الأمن دون تقديم أي توضيحات.


 طلب الراكب المصري من طاقم الطائرة دواء، وكتب في ورقة الدواء جملة من كلمتين فقط هي : «أحب الله»، هي الجملة التي أثار الشكوك حول نيته بارتكاب عمل إرهابي، وبناء عليه تم تغيير وجهه الطائرة إلى مطار روما، وانتشرت قوات القناصة حول المدرج خشية أن يبادر الراكب بأي تصرف إرهابي، وفور هبوطها أستجوبته السلطات وسألته عن سر العبارة التي كتبها ونيته للقيام بعمل إرهابي من عدمه.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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