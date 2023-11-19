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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمين حزب حماة وطن بأسوان: ندعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

مؤتمر دعم السيسى
مؤتمر دعم السيسى باسوان

قال ياسين عبد الصبور الأمين العام لحزب حماة الوطن فى أسوان، بأننا نظمنا مؤتمرنا لرد الجميل لرئيس عبدالفتاح السيسي، وأنا بكل فخر واعتزاز وبكل ثقة تحدى أتشرف أن أكون مؤيد للمرشح الرئاسي رقم 1 الرئيس السيسى.

جاء ذلك فى تصريحات على هامش المؤتمر ا الذى نظمه حزب حماة وطن لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال فترة رئاسية جديدة.

 

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حماة وطن 

وأشار ياسين عبد الصبور أن الرئيس فى عام 2014 بدأ المهمة حيث أنه قضى 9 سنوات من التحديات، والتي من أبرزها البنية التحتية المتهالكة، خطوط السكة الحديد، شبكات الطرق، الوحدات الصحية، انتشار فيروس سى والرئيس بدأها خطوة خطوة، حيث أنها كانت تحديات داخلية وخارجية.

وتابع بأنه منذ 60 عاماً تعويضات النوبة كانت متوقفة وهو من أعادها لهم ووضع البداية، فضلاً عن أن منازل النوبة كانت منهارة أكثر من 10 آلاف منزل، وتمت أعمال إحلال وتجديد لحوالى 3 آلاف منزل حتى هذه اللحظة، ولهذا فلولا هذا الرجل مكنش هيتم إعمار المنازل، مشيراً إلى أنه عندما وقعت أزمة السيول فى أسوان توافد الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيارتها مرتين ولم تحدث فى أى محافظة.

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دعم السيسى 

وأوضح أن الرئيس السيسر وفر لنا حياة كريمة حيث أنها تدعم المواطنين محدودي الدخل والفقراء، واختتم حديثه قائلا "أنا مهما قولت مش هقدر أوفى الرئيس حقه، لذلك فأنا أول الداعمين له لاستكمال فترة رئاسية جديدة ردأ لجميله على أهل مصر كلها. 

وكان قد أعلن المشاركون في المؤتمر الجماهيرى الذى نظمه حزب حماة الوطن بأسوان تأييدهم للمرشح عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة قادمة لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار، مؤكدين مشاركتهم الإيجابية والنزول إلى لجان الاقتراع.

وخلال المؤتمر، الذى انعقد بنقابة المعلمين أعلن حسن محمد رئيس الجمعية النوبية لصائدي الأسماك تأييد أكثر من 20 ألف صياد ببحيرة ناصر للرئيس السيسي لتوليه فترة رئاسية جديدة حفاظا على الاستقرار والمكتسبات التي حققتها الجمهورية الجديدة.

ومن جانبه أكد ياسين عبد الصبور، أمين حزب حماة الوطن بأسوان انحياز الرئيس الدائم لمطالب أهالي أسوان والنوبة ، وهو الذى أعاد الحقوق لأهلنا من أبناء النوبة بعد مرور أكثر من 100 عام بتسليم التعويضات السكنية والزراعية والمالية والتمليك ممن لم يسبق تعويضهم من متضررى بناء وتعلية خزان أسوان ، وأيضاً إنشاء السد. 

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