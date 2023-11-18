رئيس الشركة القابضة للساعات الكيماوية يكشف تفاصيل مهمة عن صفقة جلوبال الإماراتية

علق عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، على إتمام صفقة بيع نسبة 30% من الأسهم المملوكة لشركته بالشركة الشرقية "إيسترن كومباني لصالح شركة غلوبل القابضة للاستثمارات المحدودة، قائلاً: "بعنا 30% من حصتنا في شركة الشرقية للدخان، بـ625 مليون دولار، ما يعادل 19.3 مليار جنيه. حيث كنا نملك 50.9% من أسهم الشرقية للدخان".



وتابع في مداخلة تليفونية برنامج "كلمة أخيرة "، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "القيمة تم الاتفاق على تنفيذها في الجزء الأكبر في البورصة ولكن هناك مستحقات عل دفعات طبقاً لجدول السداد المتفق عليه خلال 12 شهر القادم بإجمالي 625 مليون دولار ونفذنا سعر صفقة الشرقية للدخان على سعر الدولار الرسمي في نفس اليوم 30.9 جنيه للدولار في يوم التنفيذ".



وكشف أن الشريحة الأول من عملية البيع البالغة 530 مليون دولار سيتم في أعقاب نقل الأسهم للمستثمر الجديد وسوف تدخل خزينة القابضة لصناعات الكيماوية يوم الاحد أو الاثنين القادمين"، مشيراً إلى أن عقود صفقة الشرقية للدخان بدا التفاوض عليها منذ الربع الاول من عام 2023 واستغرقت جلسات كثيرة ومتعددة ونسخة عقود الصفقة التي جرى التوقيع عليها كانت النسخة الـ113، وهذا نتيجة الكثير من المفاوضات".



وواصل: كان هناك تفاوض كبير جداً على عدد من البنود للوصول للصيغة النهائية بمشاركة عدد كبير من المسؤولين وهي من احسن الصفقات التي تم تنفيذها لأنها جلبت استثمار أجنبي مباشر في توقيت مهم وبسعر صرف جيد جداً، مشيداً بتأثيرات تلك الصفقة على الشركة الشرقية للدخان خلال الفترة القادمة قائلاً : بغض النظر عن العوائد على مستوى الاقتصاد الكلي فإن انعكاس تأثيرات هذه الصفقة على الشرقية للدخان نفسها سوف يظهر جلياً على نتائج أعمالها خلال الفترة المقبلة ليس فقط الايراد ولكن في كافة الخطوات القادمة ".



وحول مصير القيمة التمويلية بقدر 150 مليون دولار لشراء التبغ التي كان من المفترض ضخها عليق قائلاً : " 150 مليون دولار عبارة عن تفاهمات تمت بين المستثمر وبعض البنوك المصرية حتى يتم تدبير 150 مليون دولار لشراء التبغ وهي تسهيلات بنكية للشرقية للدخان بضمان المستثمر وهي ليست استثمارات سيتم ضخها من المستثمر ولكن تسهيلات بنكية عبر اعتمادات مستنديه يتم سددهاً عبر أجل معين يتم السداد فيه وهي بفوائد"، لافتاً إلى مجلس الإدارة الجديد الذي سيعاد تشكيله يشهد تنوعاً كبيراً " .