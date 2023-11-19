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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من 15 إلى 25% .. تخفيض أسعار 7 سلع أساسية في جنوب سيناء

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين خلال المبادرة

قال المهندس إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء إنه طبقا  لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتخفيض ٧ سلع أساسية والتي شملت " الزيت - الأرز - المكرونة - السكر- الألبان - العدس- الفول - الجبن " بنسبة تخفيض من 15 – 25%  

وأشار إلي أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يتابع باستمرار آليات تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بنطاق المحافظة والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والاسعار المناسبة ويشدد على احكام الرقابة على الأسواق وضبط الاسعار ومنع الغش والتصدى لجشع التجار والاحتكار 

ووجه وكيل وزارة التموين بزيادة ضخ السلع الغذائية بمقرات دلتا ماركت ومنافذ البيع التابعة لوزارة التموين بالمحافظة .
 

 

المبادرة تخفيض الاسعار

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جنوب سيناء التموين تخفيض اسعار سلع

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