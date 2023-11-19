حسين ياسر المحمدي: تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر إنجاز لهذا السبب

أكد حسين ياسر المحمدي، نجم الزمالك السابق، أن تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر مع معتمد جمال يعتبر إنجازا؛ بسبب توليه المسئولية الفنية فى وقت صعب.

وقال المحمدي فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "معتمد جمال مدير فني مميز ولكنه جاء فى وقت صعب، ويجب أن نصبر عليه حتى يعرف كل كبيرة وصغيرة عن الفريق في المرحلة المقبلة".

وأضاف: "الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام نادي بيراميدز، والذي يملك مجموعة من اللاعبين المميزين والوصول إلى نهائي الكأس أمر ليس بالسهل، وأعتبره إنجازًا".

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خفيفة على هامش مرانهم الذي أقيم عصر السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، بتخفيف الحمل البدني للاعبين خلال هذه الفقرة؛ نظرا لخوض الفريق تدريبات بدنية صباح اليوم، فضلا عن ارتباط الزمالك بخوض مباراة ودية غدا الأحد أمام الهلال الليبي.

وخاض لاعبو الفريق، تدريبات بالركض الخفيف حول الملعب، بالإضافة إلى سباق سرعات في مسافة قليلة، بجانب أمور أخرى تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري على استاد برج العرب، في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.