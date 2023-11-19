عبد السند يمامة: التعليم أول محاور الإصلاح في برنامجي الانتخابي

قال عبد السند يمامة المرشح الرئاسي، إن أول محور من محاور الإصلاح في برنامجه الانتخابي هو التعليم وإصلاح منظومة التعليم.

وتابع عبد السند يمامة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": " يجب أن تقدم كل المستشفيات الخدمة الطبية الكاملة للمريض ولا نبحث عن الفندقة في المستشفيات".

وأضاف عبد السند يمامة: "يجب أن نسأل الحكومة والبرلمان عن حجم المخصصات لوزارة الصحة من أجل إحداث التطوير اللازم في هذا القطاع ".

وأردف عبد السند يمامة: "يجب إدارة مواد الدولة بشكل مثالي وفق الأولويات وعلى رأسها الصحة والتعليم".