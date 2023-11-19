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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الزمالك السابق: منتخب مصر يستطيع التأهل لـ مونديال 2026 بسهولة

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد حسين ياسر المحمدي، لاعب الزمالك السابق، أن نظام التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 الأسهل على مدار التاريخ.

وقال المحمدي فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "منتخب مصر يستطيع بسهولة التأهل إلى كأس العالم لأن المنتخبات الواقعة معه فى المجموعات ليست بالصعبة وفى المتناول".

وأضاف: "من المفترض أن يتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم لأن النظام الحالي هو الأسهل بكل تأكيد".

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أمس تدريباته استعداداً لمواجهة سيراليون في السادسة مساء اليوم الأحد بالجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

شارك في المران الذي أقيم باستاد صامويل دي كانيون بليبريا الـ 22 لاعبا في قائمة منتخب مصر وهم :محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية ومحمد النني وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش.

حضر مران منتخب معالي السفير أحمد عبد العظيم سفير مصر في ليبريا وكان في استقباله خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب .

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