متحدث الوزراء: الدولة تتجه إلى تعميق الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية

قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لعدد من المصانع بمدينتي العبور والعاشر من رمضان اليوم لم تكن الأولى له، حيث أجرى منذ فترة لزيارة المنطقة الصناعية ببورسعيد، وتفقد بعض المصانع هناك، وهي رسالة الهدف منها هو التأكيد على أولوية الصناعة على أجندة الدولة.

الدولة تتجه إلى تعميق الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية

وأضاف "الخشن"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الدولة تتجه إلى تعميق الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية، والرسالة الأوضح في الجولة التفقدية اليوم اتضح فيها حجم الاستثمارات الأجنبية الموجودة في مصر بمجال الصناعة وباستخدام مكونات وعمالة مصرية.

وأشار إلى أن مجموعة المصانع التي تفقدها رئيس الوزراء تمثلت في 10 مصانع تمثل 95% منها استثمارات أجنبية، والشركات أو المصانع التي تستثمر في مصر وتضخ أموال نتيجة جهد طويل قامت بها الدولة وتؤكد أن مصر جاذبة للاستثمار، خاصة أن هذه الشركات تضخ أموالاً كثيرة وتتجه إلى التوسع في المجالات التي تعمل بها.