تهديدات تواجه المشرعين الأمريكيين وسط موجات العنف السياسي في انتخابات 2024 | تقرير

الرجل الذي اعتدى على زوج رئيسة مجلس النواب الامريكية السابقة نانسي بيلوسي بمطرقة العام الماضي، اعتمد على جرعة من نظريات المؤامرة اليمينية قبل تنفيذ واقعة الهجوم التي تزامنت مع انتخابات التجديد النصفي بعد أقل من أسبوعين حينها.

ومع احتدام الحملة الرئاسية لعام 2024، يخشى الخبراء التشريعيين من تفاقم التهديد بالعنف ذي الدوافع السياسية التي تغذيها نضريات المؤامرة، حسب تقرير نشرته اسوشيتدبرس

ويستعرض التقرير تحول نظريات المؤامرة من Pizzagate و QAnon إلى “Stop the Steal التي شيطنت أعداء الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، حيث يسعى المرشح الأوفر حظًا لترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024 إلى العودة إلى البيت الأبيض، وسط مخاوف من اندلاع موجات العنف تزامنا مع الانتخابات المقبلة

ويقول جاكوب وير، وهو زميل باحث في مجلس العلاقات الخارجية يركز على الإرهاب الداخلي: 'لم تعد نظريات المؤامرة هذه والأيديولوجيات المثيرة للخلاف والشريرة منفصلة على الهامش' مضيفا 'إنهم يتسللون الآن إلى المجتمع الأمريكي على نطاق واسع.'

وأدانت هيئة محلفين فيدرالية، الخميس، ديفيد ديبيب بمهاجمة بول بيلوسي في منزله بسان فرانسيسكو في 28 أكتوبر 2022.

وقبل صدور الحكم، شهد ديباب بأنه كان ينوي احتجاز نانسي بيلوسي كرهينة و'كسر ركبتيها' إذا كذب النائب الديمقراطي.

له بينما كان يستجوبها عما اعتبره فسادًا حكوميًا، وكانت في واشنطن وقت الهجوم.

وفي تصريحاته الصاخبة على الإنترنت قبل الهجوم، ردد ديباب مبادئ QAnon، وهي نظرية مؤامرة مؤيدة لترامب تم ربطها بعمليات القتل والجرائم الأخرى.

والاعتقاد الأساسي لأتباع نظرية QAnon هو أن ترامب حاول فضح عصابة تعبد الشيطان وتتاجر بالجنس مع الأطفال من الديمقراطيين البارزين ونخب هوليوود.

وقام ترامب بتضخيم حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لـ QAnon، والتي نمت من أطراف اليمين المتطرف على الإنترنت لتصبح عنصرًا أساسيًا في السياسة الجمهورية السائدة.

واعتنق العديد من مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، معتقدات QAnon المروعة عبر الإنترنت قبل السفر إلى عاصمة البلاد لحضور مسيرة ترامب “أوقفوا السرقة” في ذلك اليوم. كانت لوحة الرسائل المعروفة سابقًا باسم TheDonald.win مليئة بخطط العنف قبل أيام من الحصار.

وقبل QAnon، تبنى العديد من أنصار ترامب نظرية مؤامرة “Pizzagate” المكشوفة والتي تقول إن ديمقراطيين بارزين كانوا يديرون عصابة للاتجار بالجنس مع الأطفال من قبو (غير موجود) لمطعم بيتزا في واشنطن.

وفي عام 2017، حُكم على رجل من ولاية كارولينا الشمالية بالسجن لإطلاق النار من بندقية داخل المطعم.

وفي حملته الانتخابية لعام 2024، كثف ترامب خطابه القتالي بالحديث عن الانتقام من أعدائه.

وقد مازح مؤخراً بشأن الهجوم بالمطرقة على بول بيلوسي، واقترح إعدام الجنرال المتقاعد مارك ميلي، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة، بتهمة الخيانة.

وتتفشى التهديدات ضد المشرعين ومسؤولي الانتخابات، مع أهداف تمتد عبر الانقسام السياسي في البلاد: رجل من كاليفورنيا ينتظر المحاكمة بتهم التآمر لقتل قاضي المحكمة العليا بريت كافانو، مرشح ترامب، في منزله بولاية ماريلاند.

ولم تضع خسارة ترامب أمام الديمقراطي جو بايدن في انتخابات 2020 حدا لانتشار نظريات المؤامرة المتأثرة بتنظيم كيو أو نبوءاتها غير المحققة.

وغالبًا ما تتبنى أيديولوجية الحركة المتغيرة باستمرار معتقدات من نظريات المؤامرة الأخرى.

وقالت شيهان كين، مديرة جمع البيانات في اتحاد دراسة الإرهاب والاستجابات للإرهاب، أو START، ومقره جامعة ميريلاند: 'لقد كان جيدًا حقًا في التطور مع الزمن والأحداث الجارية'.

وفي مقال نُشر عام 2021، فحص كين وكبير الباحثين في START مايكل جنسن الجرائم المستوحاة من QAnon التي ارتكبها 125 من أتباع تلك النظرية منذ ظهور نظرية المؤامرة على لوحة صور في عام 2017.

ووجدوا أن عددًا أكبر من 'المجرمين المتطرفين' المرتبطين بـ QAnon أكثر من أي جماعة متطرفة أخرى أو الحركة في الولايات المتحدة.

واضاف “في عام 2020، تحول ملايين الأشخاص إلى التطرف بسبب نظرية المؤامرة هذه. قال كين: “من الصعب حقًا معرفة من سيحشد لصالح نظرية المؤامرة”.

وشهد ديبيب، مهاجم بول بيلوسي، أن اهتمامه بنظريات المؤامرة اليمينية بدأ مع GamerGate، وهي حملة تحرش عبر الإنترنت ضد النسويات في صناعة ألعاب الفيديو.

وابتداءً من عام 2014، قام اللاعبون الكارهون للنساء بترويع مطوري الألعاب والنساء الأخريات في الصناعة من خلال التهديد بالاغتصاب والقتل.

وقالت بريانا وو، إحدى الأهداف الأصلية لـGamerGate، إنها لم تتفاجأ عندما سمعت أنها مرتبطة بهجوم ذي دوافع سياسية بعد ما يقرب من عقد من الزمن.

واضافت وو إن GamerGate خرجت من نفس فترات الاستراحة عبر الإنترنت التي أنتجت نظريات المؤامرة اليمينية المتطرفة مثل Pizzagate وQAnon.

وتابعت وو: 'هذا نمط من التطرف نشهده مرارا وتكرارا في كل جزء من السياسة'. 'هذه ليست قضية اليمين مقابل اليسار. هذه قضية تطرف تحدث عبر الإنترنت. نحن بحاجة إلى استجابة سياسية”.

شهد ديبيب أنه ذهب إلى منزل نانسي بيلوسي مع خطط لاستجوابها بشأن التدخل الروسي في انتخابات عام 2016. وقال إنه ينوي ارتداء زي يونيكورن قابل للنفخ أثناء تسجيله ثم تحميل الفيديو على الإنترنت.

ويُزعم أن ديبيب أخبر السلطات أن أهدافه الأخرى شملت أستاذة دراسات المرأة والمثليين في جامعة ميشيغان. وأخبر المحلفين أنه سمع عن الأستاذ أثناء استماعه إلى معلق محافظ.

وتعد دوامة ديبيب في نظريات المؤامرة هي قصة نموذجية عن التطرف، وفقًا لخبراء في التطرف الذين يقولون إن تعميم الأفكار الكاذبة والمتعصبة والضارة في البرامج الإذاعية والأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المنتديات العامة عبر الإنترنت جعل الوصول إليها أكثر سهولة.

وقال بريان هيوز، الأستاذ في الجامعة الأمريكية، والمدير المساعد لأبحاث الاستقطاب والتطرف في جامعة كاليفورنيا، إن المشكلة تتفاقم بسبب التراخي في الإشراف على المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي وتنامي 'صناعة محلية تخلق المؤامرة' تتطلع إلى استخدام الخطاب المتطرف لكسب جمهورها أو توسيع نطاقه.

واضاف هيوز: 'بعض الأشخاص في هذا الجمهور الواسع سيكونون أشخاصًا مثل ديبيب، الذين سيرتكبون عمدا عملاً من أعمال العنف بناءً على هذه المعلومات الكاذبة والضارة التي تم تقديمها لهم'.

وقال أمارناث أماراسينغام، الباحث في شؤون التطرف والأستاذ بجامعة كوينز في كندا، إن نظريات المؤامرة مغرية من حيث تصميمها، مما يدفع بعض الأشخاص المعرضين لها إلى الانغماس بالكامل.

شهد ديبيب أنه قبل الهجوم، كان يلعب في كثير من الأحيان ألعاب الفيديو لساعات متواصلة أثناء الاستماع إلى البث الصوتي السياسي.

وقال أماراسينغام إن الاستماع المتكرر إلى أن المعارضين السياسيين أو قادة الحكومة مسؤولون عن أعمال شريرة يعطي المؤمنين كبش فداء لمشاكلهم و'مهمة أخلاقية' لفعل شيء حيال ذلك.

وقال وير، من مجلس العلاقات الخارجية، إن سنوات الانتخابات الأمريكية غالباً ما تتميز بالعنف، سواء كان ذلك جرائم كراهية رداً على هوية مرشح معين أو ردود فعل عنيفة على نتائج غير مواتية. وقال: 'لذلك يجب علينا بالتأكيد أن نتوقع مثل هذه الحوادث في عام 2024'.

ويقول الخبراء إن عودة ترامب إلى صناديق الاقتراع العام المقبل، بالإضافة إلى معاركه القانونية الحالية، من المؤكد أنها ستؤدي إلى تضخيم الخطاب المسيس وقد تؤدي إلى مزيد من العنف المتطرف.

واضاف هيوز: “يتمتع دونالد ترامب بموهبة تأييد العنف ضمنيًا دون أن يقول أي شيء يمثل بالضرورة تأييدًا واضحًا له”.

وقال الخبراء إنه من أجل مكافحة العنف المحتمل، يجب على الأميركيين أن يحاولوا خفض درجة حرارة الخطاب السياسي والبحث عن أحبائهم الذين قد يتجهون نحو التطرف.

ورد هيوز: “إن قضاء ساعات وساعات في تناول مواد نظرية المؤامرة أمر يفقد التركيز”.

واضاف 'إنه يخدرك من هموم حياتك اليومية بنفس الطريقة التي تعمل بها بعض الأدوية. وأعتقد أننا بحاجة إلى إعادة توجيه تفكيرنا قليلاً في هذا الاتجاه، حتى نتمكن من البدء في النظر إلى هذه المشكلة على أنها مشكلة صحية عامة في واقع الأمر.