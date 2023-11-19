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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق: منتخب مصر سيصل كأس العالم 2026.. وصلاح أيقونة الجيل

منتخب مصر
منتخب مصر

قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق، إن المنتخب الوطني يستطيع أن يحقق الكثير خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقامة في الوقت الحالي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب سيراليون ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بعد الفوز أمام منتخب جيبوتي ضمن مباريات الجولة الأولي بسداسية دون رد.

 وقال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق، فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس: “منتخب مصر لم نستطع الحكم عليه أمام منتخب جيبوتي غير المصنف، ولكن هذا العرض هو الأهم وأن نفوز بسداسية”.

وأضاف: “مهم جدا عودة الثقة للاعبي المنتخب بفوز كبير وعريض، لذلك كان الفوز مهما”.

وتابع: “محمد صلاح أسطورة مصرية، ولو أنا سجلت هدف فى كأس العالم؛ محمد صلاح أسطورة حقيقية، ونجاح غير مسبوق لأي لاعب عربي، وأتمنى أن يظل دائما رقم 1، وهو أيقونة الجيل الحالي”.

وواصل: “أدعم روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، وأرى أنه مدرب كبير”.

وأضاف: "من المفترض أن يتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم؛ لأن النظام الحالي هو الأسهل بكل تأكيد".

تدريبات منتخب مصر

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أمس تدريباته استعداداً لمواجهة سيراليون في السادسة مساء اليوم الأحد بالجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

شارك في المران الذي أقيم باستاد صامويل دي كانيون بليبريا الـ 22 لاعبا في قائمة منتخب مصر وهم :محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية ومحمد النني وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش.

حضر مران المنتخب السفير أحمد عبد العظيم سفير مصر في ليبريا وكان في استقباله خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب .

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