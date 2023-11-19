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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: سيراليون أفضل من جيبوتي.. وعدم صعود مصر لكأس العالم غير مقبول

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد أحمد حسام ميدو، أهمية فوز منتخب مصر اليوم أمام سيراليون، في ثاني جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال ميدو، في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فوز منتخب مصر على سيراليون مهم جدا، ففي بداية المشوار، حصد الـ 6 نقاط مهم جدا". 

وأضاف: "في ظل زيادة عدد الأندية المُشاركة في كأس العالم؛  فإن عدم صعود منتخب مصر كأول المجموعة غير مقبول".

وواصل: "منتخب سيراليون منتخب منظم وأفضل نسبيا من جيبوتي".

واختتم: "منتخب سيراليون سيلعب على استنزاف لاعبي المنتخب الوطني بدنيا".

تدريب منتخب مصر

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أمس تدريباته استعداداً لمواجهة سيراليون في السادسة مساء اليوم الأحد بالجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

شارك في المران الذي أقيم باستاد صامويل دي كانيون بليبريا الـ 22 لاعبا في قائمة منتخب مصر وهم :محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية ومحمد النني وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش.

حضر مران المنتخب السفير أحمد عبد العظيم سفير مصر في ليبريا وكان في استقباله خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب .

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