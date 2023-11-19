برج الثور.. حظك اليوم الأحد 19 أكتوبر 2023: انتبه لقدراتك النفسية

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، يتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الاحد 19نوفمبر 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور 18-11-2023 على الصعيد العام

قد تكون لديكِ اليوم الرغبة في النظر في لشئ ما . لقد أتاح الإنترنت للجميع التعرف على أسلافِهم، والآن هو الوقت المناسب للقيام بذلك. روحياً، قد تقرر أيضاً استكشاف الحياة الماضية أو التواصل مع المرشدين الروحيين يمكن أن تكون الأنشطة الجماعية ذات فائدة كبيرة في هذه المساعي.

برج الثور 19-11-2023 على الصعيد المهني

الحدس الخاص بكِ على حق. انتبه لقدراتِكِ النفسية. ستكون هذه المهارات أساسية بشكل خاص في كل مهمة تقوم بها. أمعاؤكِ هي أعظم مواردِكِ. بالاشتراك مع الطبيعة الهادئة والرحيمة، يمكنكِ تحريك الجبال.

برج الثور 19-11-2023 على الصعيد العاطفي

قد تشعر وكأنكِ قد قابلتِ توأم روحِكِ للتو وتدرك ذلك التوهج الدافئ واللطيف الموجود في أعماق قلبِكِ. سيشعر كلاكما بالحاجة إلى الانتقال إلى فهم أكبر. كلاكما يعلمان أن هذه العلاقة ستصمد أمام أي اختبار، وربما سيتم اختبارها. لكن حبِكِ ومشاعرِكِ العميقة سوف تتغلب على أي مشاكل.

برج الثور 19-11-2023 على الصعيد الصحي

جانبُ اليوم يجعل هذا وقتاً رائعاً بالنسبة لكِ. ابتعد عن الصراعات مع الأصدقاء، فالأجواء السماوية لن تساعدكِ في قسم الاتصالات. قد يكون من الصعب فهم الأمر لبعض الوقت. احتفظ بمشورتكِ الخاصة وابحث عن الشعور بالتوازن والأمان . ممارسةُ الرياضةِ وإتباع نظام غذائي صحي سوف يساعد.