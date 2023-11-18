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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: فيتوريا كسر أعراف الكرة باستبعاد الثلاثي وضم فتوح وصبحي

طارق حامد والشحات
طارق حامد والشحات وعاشور

علق أحمد حسام ميدو، على استبعاد ثلاثي منتخب مصر حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد، من معسكر منتخب مصر قبل مواجهة سيراليون.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: “قصة الثلاثي المستبعد من قائمة منتخب مصر، المفروض اللاعيبة التي لم تشارك في المباراة تؤدي تدريبات بدنية قوية بعض الشئ، وفقا لتعليمات مدرب اللياقة البدنية، تدريب أطوال، ”جري 60 أو 70 متر".

وأضاف: "ذكاء المدرب في مثل هذا الموقف إنه يحتوي الموضوع، ورد فعل فيتوريا كان قاسي جدا، باستبعاد الثلاثي لان اللاعبين لم يخرجوا عن النص". 

وواصل: "استدعاء فيتوريا لفتوح وصبحي بعد أزمة الثنائي مع الزمالك، ورط المدرب أمام لاعيبة منتخب مصر، استدعائك لفتوح وصبحي بعد الأزمة مع الزمالك، إنت كدة كسرت عُرف كرة القدم، واللاعب بقى بيفكر، في اختبار المدرب، انت ملاعبتنيش، هجرب أعاملك مش كويس، وأشوف هتعمل ايه؟، سكوت اتحاد الكورة وقت استدعاء فتوح وصبحي غلط، قرار إداري غلط، كان لازم اتحاد الكورة يتدخل انت أعرق اتحاد كورة في الشرق الأوسط".

واختتم: "كلام فيتوريا بعد استدعاء فتوح وصبحي كسر به الأعراف الخاصة بكرة القدم وكسر به المجموعة، وحياة ولادي كنت عارف إن في قصة هتحصل في منتخب مصر قريب، لكن متوقعتش إنها تحصل في نفس المعسكر، المدرب اللي بيكسر أعراف الكورة بيتعاقب سواء بنتيجة أو ردود فعل لاعيبة".

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