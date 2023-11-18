متحدث الوزراء: الحكومة بذلت كل جهودها لإقرار قانون التصالح في مخالفات البناء

قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة بذلت الجهود كلها في ملف التصالح بمخالفات البناء لكي يسري على المواطنين في التصالح بمخالفات البناء، متمنيا إغلاق هذا الملف نهائيا، وأن يكون هناك انضباط في هذا الشأن.

وأضاف "الخشن"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مجلس الوزراء أقر خلال اجتماع المجلس الأخير قانوناً في هذا الإطار، وهو التصالح في مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة.

تتصالح طبقا لضوابط وشروط

وأشار إلى أن هذا القانون يهدف للتيسير على المواطنين، بأن يكون هناك تصالح في مخالفات البناء حتى على أملاك الدولة، وذلك للتيسير في إطار توجه الدولة لتحل وتتصالح طبقا لضوابط وشروط، وهو قانون يسمح بالتصالح في بعض المخالفات لغلق هذا الملف، لعدم السماح بعد ذلك بارتكاب أي مخالفات بناء أو تعد على أملاك الدولة.