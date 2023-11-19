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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني: الثلاثي المستبعد خرج عن النظام الداخلي للمنتخب الوطني

طارق حامد والشحات
طارق حامد والشحات وعاشور

قال مجدي عبد الغني لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، إنه يؤيد قرار البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني بشأن استبعاد الثلاثي حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد عقب مباراة جيبوتي ضمن مباريات الجولة الأولي والاستبعاد من مباراة سيراليون.

 

وأضاف مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس: "أؤيد قرار روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر باستبعاد إمام عاشور وحسين الشحات لاعبي النادي الأهلي بجانب طارق حامد لاعب ضمك السعودي عقب مباراة المنتخب أمام جيبوتي .

 

وأضاف: "السر وراء استبعاد الثلاثي أن بعد مباراة جيبوتي قرر فيتوريا أن يقوم اللاعبين الذي لم يشاركوا فى المباراة ومن بينهم الثلاثي بتدريبات على ستاد القاهرة 

وظهر فى تقرير الجهاز الفني بجانب ال GBS  الذي يرتديه اللاعبين أنهم لم يكملوا التدريب عقب المباراة الذي كان من المقرر له 20 دقيقة وخاض الثلاثي أقل من 13 دقيقة .

 

وتابع مجدي عبد الغني: “بجانب أن الثلاثي كانوا فى حالة غضب بسبب عدم المشاركة فى المباراة أمام جيبوتي”.

 

وأكد مجدي عبد الغني: "أن إمام عاشور قبل المباراة بيوم واحد، لم يتدرب بشكل جيد ووصل تقرير  لـ روي فيتوريا بذلك، ورأي روي فيتوريا أن الثلاثي خرج عن النظام الداخلي للمنتخب الوطني مما جعله يقرر استبعادهم.

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