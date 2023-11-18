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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حماقي ورامي صبري .. نجوم الفن فى حفل زفاف الموزع الموسيقي تميم .. صور

صدى البلد

احتفل الموزع الموسيقى تميم اليوم، بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني.

و أحيي الحفل الفنان محمد حماقي والفنان رامي صبري، وحضر أيضًا الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي والملحن محمد مدين والملحن محمد رحيم والإعلامي ممدوح موسى.

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ويحضر الموزع الموسيقي تميم، حاليًا  لألبومي النجوم إليسا ومحمد حماقي، رافعا شعار، حيث من المقرر أن يتم إطلاقهما خلال فصل الشتاء المقبل، بعد أن جرى وقف العمل عليها بسبب أحداث القضية الفلسطينية.

رامي صبري فى حفل ليلة الدموع2

يحيي كلا من المطربين رامي جمال، تامر عاشور، رامي صبري، آدم، حفل غنائي ساهر الليلة الخميس 16 نوفمبر، على مسرح أبو بكر سالم بموسم الرياض، والحفل يأتي تحت عنوان ليلة الدموع.

حفل ليلة الدموع 2

وأحيى الفنان رامي صبري أمس  حفل ليلة الدموع وأقام الحفل  على مسرح أبو بكر سالم .

وقد نشر الموقع الرسمي لمسرح بنش مارك مقطع فيديو يرصد وصول النجوم رامي صبري ، رامي جمال وتامر عاشور منذ قليل للملكة العربية السعودية، استعداد للحفل  في بوليفارد رياض سيتي.

يذكر أن حفل ليلة الدموع الأول أقيم في أغسطس الماضي، على مسرح بنش مارك بمدينة جدة، وحقق الحفل نجاحًا كبيرًا، وشارك به عدد أكبر من النجوم، وهم حمادة هلال وأحمد سعد وتامر عاشور وآدم وطارق الشيخ وهيثم شاكر ومُسلم.

الموزع الموسيقي تميم حفل الموزع الموسيقي تميم محمد حماقي رامي صبري حفل ليلة الدموع٢

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