الصحة الفلسطينية: عدد ضحايا قصف الفاخورة تجاوز 200 شهيد

قال الدكتور عدنان أبو حسنة المتحدث باسم “وكالة الأونروا”، إن اليوم شهد مجزرة من إسرائيل تجاه مدرسة الفاخورة، وهي أحد الملاجئ الرمزية، لافتا إلى أن هذه المدرسة تعرضت للقصف الإسرائيلي مرتين في 2008، وهي تقع داخل مخيم جباليا الذي تعرض للقصف أكثر من مرة خلال الأعوام السابقة، ولكن لم يكن بهذا الحجم الكبير من الخسائر الضخمة في الأرواح، حيث يسكنه حوالي 170 ألف لاجئ فلسطيني.

وأشار أبو حسنة، خلال مداخلة هاتفية ب برنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، إلى أن ما حدث في مديرية الفاخورة، هو قصف مروع.

تقرير وزارة الصحة الفلسطينية عن عدد القتلى

ونوه المتحدث باسم الأونروا بأن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت عن عدد الضحايا في مدرسة الفاخورة تجاوز الـ 200 شهيد في مثل هذه الأحداث، وهناك أعداد كبيرة من الجرحى.