توك شو.. أحمد موسى: لدينا مناخ جاذب للاستثمار وأبو مازن يدعو بايدن لوقف اعتداءات الاحتلال في غزة

تناولت برامج التوك شو عددا من الملفات والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها في التقرير التالي:

أحمد موسى لـ عبد السند يمامة: بتشتري السكر بكام؟.. والأخير: معرفش الأسعار

أكد عبد السند يمامة المرشح الرئاسي، أنه لا يفضل فرض تسعيرة جبرية على أسعار السلع الغذائية في مصر.

رئيس القابضة للصناعات الكيماوية يكشف موعد انتهاء أزمة السجائر.. فيديو

كشف عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عن موعد انتهاء أزمة السجائر واسعارها في الأسواق، قائلاً : "عندما تتوفر الكميات الكبيرة بمستويات الإنتاج السابقة ونتحكم في نظام التوزيع ولدينا خطة في منظومة التوزيع تضبط ذلك".

الأرصاد: اضطراب جوي وانخفاض في درجات الحرارة بدءا من الغد

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تبدأ التعرض لمنخفض جوي، بدأ تكوينه على دولة تركيا، ومن ثم الاتجاه إلى قبرص، ومع الساعات القادمة؛ سيؤثر على السواحل الشمالية لجمهورية مصر العربية.

أبومازن يدعو بايدن للتدخل لوقف اعتداءات الاحتلال في غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن للتدخل العاجل لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

مفاجأة سارة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. طارق شكري يكشف التفاصيل

كشف طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل جلسة مجلس النواب غدا، بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.

استقبلنا 151 طائرة.. محافظ شمال سيناء: عدد الشاحنات الداخلة إلى غزة 1089

كشف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن عدد طائرات المساعدات التي وصلت إلى مطار العريش 151 طائرة بحمولة أكثر من 3500 طن.

أحمد موسى: مصر مستمرة في العمل.. ولدينا مناخ جاذب للاستثمار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تفقد مجموعة من المصانع في مدينتي العبور والعاشر من رمضان .

متحدث الأونروا: مدرسة الفاخورة تصنف مركزا لإيواء للنازحين.. والاحتلال قصفها 3 مرات متتالية

كشف عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، تفاصيل جديدة عن الأوضاع في قطاع غزة.

مجلس الوزراء: الأزمة الاقتصادية الحالية في مصر "عابرة"

قال المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ، إن تعميق الصناعة الوطنية ودخول المكون المحلي في الكثير من الصناعات يقع على أولوية أجندة الدولة المصرية بشكل قوي خلال الفترة الأخيرة.

شايف حاجة منعرفهاش.. عمرو أديب يعلق على تصريح رئيس الوزراء بشأن أزمة العملة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن فكرة الرخصة الذهبية أتت ثمارها، معقبا: "واضح أن هذه الفكرة جابت نتيجة".