مخزن تحت الدائري.. حبس 3 متهمين بسرقة حواجز حديدية في الجيزة

أمرت جهات تحقيق جنوب الجيزة، بحبس 3 أشخاص حاولوا سرقة حواجز حديدية من داخل مخزن أسفل الطريق الدائري بشارع البحر الأعظم في الجيزة، وطالبت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين حاولوا سرقة 8 حواجز حديدية من داخل مخزن بالطريق الدائري بشارع البحر الأعظم بدائرة قسم الجيزة.



تلقى قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من مشرف أمن يفيد بضبط 3 أشخاص أثناء محاولتهم سرقة 8 حواجز حديدية من داخل مخزن بالطريق الدائري بشارع البحر الأعظم بدائرة القسم، وبمواجهة المتهمين أقروا بصحة الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.