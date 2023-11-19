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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إخلاء مستشفى الشفاء.. جيش الاحتلال يرتكب مجــ ازر وحشية ضد الشعب الفلسطيني|فيديو

قصف المستشفيات
قصف المستشفيات

وصف الإعلامي يوسف عابدين، أن جيش الاحتلال يرتكب المجازر الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال " عابدين "، خلال تقديمة لبرنامج " التاسعة"، عبر فضائية" القناة الفضائية الأولي"، إنه عندما يصل الأمر بإخلاء مستشفى الشفاء بها مصابين ولاجئين فتلك جريمة حـرب مكتملة الأركان من قبل جيش الاحتلال.

وأشار أن القطاع الصحي في قطاع غزة اصبح ينهار بشكل كامل بسبب القصف المستمر الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي، مردفاً الي أن جيش الاحتلال طالب المتواجدين بمستشفى الشفاء سرعة اخلائها علي الفور.

وأكد  أن مستشفى الشفاء أكبر قطاع طبي على مستوي غزة وقد تعرض لقصف متواصل الفترة الماضية مما تسبب في توقف المستشفى عن العمل بصورة كاملة.

وشدد على أن جيش الاحتلال يواصل الانتقام من الشعب الفلسطيني من خلال قصف المستشفيات والمجتمعات الصحية التي يتواجد بها عدد كبير من المصابين.

يوسف عابدين مستشفى الشفاء جيش الاحتلال الاحتلال غزة قصف المستشفيات

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