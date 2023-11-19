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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس جديدة في أزمة الثلاثي المستبعد من معسكر منتخب مصر.. فيديو

الجهاز الفني للمنتخب
الجهاز الفني للمنتخب بقيادة فيتوريا

كشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس أزمة حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد، الثلاثي المستبعد من معسكر منتخب مصر عقب مباراة جيبوتي.

وأوضح هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، أن الأزمة بدأت ليلة مباراة مصر وجيبوتي عندما قال إمام عاشور إنه مصاب واتضح بعد الفحوصات الطبية أنه سليم ، فقام روي فيتوريا بتخصيص تدريب لمدة 20 دقيقة للاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات و15 للبدلاء .

وتابع حتحوت، إن لاعبي المنتخب تدربوا وهم يرتدون جهازا يوضح معدل الجهد المبذول منهم ، وهو ما أظهر إن طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات تدربوا لمدة تتراوح بين 11 لـ13 دقيقة فقط، في وجود الإسباني سيرجيو بوتيليو المدرب المساعد، وعندما علم روي فيتوريا بما حدث وفقا للإحصائيات، اتخذ قراره باستبعاد اللاعبين بعد مناقشة مع محمد غرابة مدير المنتخب ومتابعة من حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري.

وأضاف حتحوت، إن روي فيتوريا عقد اجتماعا مع اللاعبين في فندق الإقامة وعنفهم بقوة، فيما أجرى غرابة اتصالات مع خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي لإبلاغه بقرار فيتوريا، دون أن يطلب إيقاف الثنائي

واختتم حتحوت، إن موقف طارق حامد وحسين الشحات في التواجد مع منتخب مصر مجددًا مازال قائما حسب احتياج المنتخب، لكن تبقى نسبة وجودهما ضعيفة.
 

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