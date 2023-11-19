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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عملات أجنبية.. قرار عاجل بشأن تجار العملة بالشرقية

صدى البلد

أمرت النيابة العامة، حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي فى الشرقية.

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كان قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية تمكن من ضبط (3 سائقين – تاجر ملابس - مقيمين بالشرقية) وبحوزتهم(مبالغ مالية "عملات أجنبية- محلية") وأمرت النيابة العامة.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

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