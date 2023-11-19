حقيقة تفاوض الأهلي مع عطية الله وإعارة طاهر وحمزة علاء

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي لم يدخل في أي مفاوضات مع المغربي يحيى عطية الله مدافع الوداد المغربي، بالفترة المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عطية الله لم يدخل حسابات الأهلي كما يتردد، والنادي أمامه خيارات محلية أخرى لتدعيم مركز الظهير الأيسر".

وقال أن حمزة علاء حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يطلب الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف هشام "الحارس لم يطلب الرحيل على سبيل الإعارة كما تردد حتى الآن، والحارس مستمر مع الفريق".

واختتم "الأهلي أو كولر لم يتناقشوا عن إمكانية رحيل طاهر محمد طاهر لاعب الفريق، في يناير المقبل".