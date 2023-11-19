عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسرة مصري متزوج من فلسطينية تروي لحظات العذاب في قطاع غزة.. فيديو

قطاع غزة
قطاع غزة

كشف سيف الدين محمد، أحد المصريين المتزوج من فلسطينية الذي عادت أسرته من قطاع غزة، تفاصيل لحظات الرعب والألم الذي عاشتها أسرته، موضحاً أنه يفخر بأنه متزوج من فلسطينية وأن أطفاله من الأبطال، لأنهم رأوا من أهوال ما لم يره أحد على الكرة الأرضية ولا يستطيع تحمله.

txt

الرئيس السيسي وماكرون يتبادلان وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة في قطاع غزة

txt

صور الأقمار الصناعية تظهر حشوداً تحاول الإخلاء إلى جنوب قطاع غزة


وتابع في مداخلة تليفونية برنامج  "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "أنا من المهندسين وأنا شخص بسيط أنا زوجتي توجهنا لغزة لحضور مراسم زفاف شقيقها واصطحبت أطفالي الثلاثة لحضور عرس خالهم في إطار صلة الرحم".


وأكمل: 46 يوماً عشت لحظات عصيبة من القلق لم أذق طعم النوم ورغم ذلك قلقي لا يساوي 10% من  ما عاشته أسرته ولم أذهب لعملي لمدة 46 يوماً.. أول طلب  طلبته مراتي مني بعد وصولها للقاهرة شربة ماء".


والتقط أطراف الحديث الطفل رامي، قائلاً: "عاوزين نشرب ميه لان الميه اللي كانت معانا هناك مالحة ومكنتش بتكفي وميه المطر كنا بنعبيها ونشرب منها".



وقالت زوجته ياسمين: “ماكنش فيه أكل ولا شرب حتى العيش اي حاجة تتخيليها مش موجودة ولما كنت بشوف طفلي مش لاقي لقمة أو شربة ميه كنت بلم من على الأرض عشان ناكل وكنا بنعبي زجاجات المياه من الأمطار عشان نشرب وكنا قاعدين في خيمة”.

قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

حارس الأهلي السابق: الزمالك بالنسبة لي هو الحياة

احذروا .. الأرصاد تعلن اقتراب المنخفض الجوي |صور

رسميا مصر تودع أزمة الدولار في هذا التوقيت.. ماذا فعلت الحكومة؟

تعطيل الدراسة رسميا في هذه المحافظات بسبب التقلبات الجوية.. اعرف طقس الغد

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غدا بجميع محافظات مصر؟ التعليم تجيب

اخبار مصر على مدار 24ساعة.. تعطيل الدراسة في محافظتين اليوم بسبب الطقس

ترشيحاتنا

حكاية مأساوية جمعت بينهما| تصريحات صادمة من حسام حسن تجاه عمر كمال: لاعب الأهلي أفضل منه

قوات الاحتلال تحاصر مجمع الشفاء بالدبابات والمدرعات.. فيديو

حقيقة مفاوضات خروج قادة حماس بأمان من غزة مقابل تحرير الأسرى.. فيديو

فلاش باك.. كواليس تعيين الجوهري مدربًا للزمالك وتوقيع إيمانويل وبابا نجيدا للأبيض

دعاء الرسول الشهير.. 12 كلمة كان يكثر منها النبي

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 19-11-2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البصارة المصرية

طريقة عمل الفسيخ فى المنزل

من الشهر السادس .. طريقة الشوفان وفوائده للرضع

الجمهور : "هتتحسدوا".. شاهد صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

فيديو

أنا مش متناقض.. عالم أبراج : الجوزاء برج مظلوم وهذا يوم سعده

مفاجأة عثر عليها الاحتلال بمواقع الحرب.. اكتشاف سر بقاء جنود القسا.م فترات طويلة دون طعام|فيديوجراف

100 مليون دولار .. ما هي أهمية مصنع بيكو الجديد في مصر

الحقيقة الكاملة .. سر استبعاد حسين الشحات وإمام عاشور من المنتخب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ