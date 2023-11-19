أسرة مصري متزوج من فلسطينية تروي لحظات العذاب في قطاع غزة.. فيديو

كشف سيف الدين محمد، أحد المصريين المتزوج من فلسطينية الذي عادت أسرته من قطاع غزة، تفاصيل لحظات الرعب والألم الذي عاشتها أسرته، موضحاً أنه يفخر بأنه متزوج من فلسطينية وأن أطفاله من الأبطال، لأنهم رأوا من أهوال ما لم يره أحد على الكرة الأرضية ولا يستطيع تحمله.



وتابع في مداخلة تليفونية برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "أنا من المهندسين وأنا شخص بسيط أنا زوجتي توجهنا لغزة لحضور مراسم زفاف شقيقها واصطحبت أطفالي الثلاثة لحضور عرس خالهم في إطار صلة الرحم".



وأكمل: 46 يوماً عشت لحظات عصيبة من القلق لم أذق طعم النوم ورغم ذلك قلقي لا يساوي 10% من ما عاشته أسرته ولم أذهب لعملي لمدة 46 يوماً.. أول طلب طلبته مراتي مني بعد وصولها للقاهرة شربة ماء".



والتقط أطراف الحديث الطفل رامي، قائلاً: "عاوزين نشرب ميه لان الميه اللي كانت معانا هناك مالحة ومكنتش بتكفي وميه المطر كنا بنعبيها ونشرب منها".





وقالت زوجته ياسمين: “ماكنش فيه أكل ولا شرب حتى العيش اي حاجة تتخيليها مش موجودة ولما كنت بشوف طفلي مش لاقي لقمة أو شربة ميه كنت بلم من على الأرض عشان ناكل وكنا بنعبي زجاجات المياه من الأمطار عشان نشرب وكنا قاعدين في خيمة”.