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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"وثيقة الدخول والخروج" في مشاهدات الموسم الجديد لنوادي المسرح بالأقصر

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

شهد قصر ثقافة الأقصر، تقديم ثلاثة عروض مسرحية، ضمن مشاهدات نوادي المسرح للموسم الجديد بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وناقش عرض "خيط أحمر طويل" لنادي مسرح قصر ثقافة حسن فتحي، قضايا المرأة والمعاناة التي تعيشها الأنثى اجتماعيا وأسريا ونفسيا، والعرض تأليف علي عثمان، إخراج زينب العزب.

وفي العرض الثاني "وثيقة الدخول والخروج" تأليف خالد توفيق، إخراج عبد الرحمن عبده، دارت الأحداث حول قضايا معاصرة مرتكزة على الأسطورة حيث الإنسان المشتت في عصر التكنولوجيا التي سيطرت عليه وأصبح مجرد آلة يدور في فلكها.

وأعقبه عرض "فكرة ما" تأليف مروان رأفت، إخراج أحمد عبد الجواد، ويعرض فكرة الغيرة والحقد الذي يولد مع الإنسان، فمنذ بدء الخلق والإخوة يقتلون بعضهم البعض بسبب الغيرة والتي تولد الكره والضغينة فيما بين البشر بعضهم البعض.

جاءت العروض ضمن خطة النشاط المسرحي بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وقدمها فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي. وشهد العروض اللجنة المكونة من الناقد والمؤلف مجدي الحمزاوي، المخرج أسامة عبد الرؤوف، مهندسة الديكور نهاد السيد، وبحضور عدد من مخرجي ثقافة الأقصر، وتأتي استعدادا للموسم الجديد بإشراف الإدارة العامة للمسرح.

قصر ثقافة الاقصر بالهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني خيط أحمر طويل قصر ثقافة حسن فتحى وثيقة الدخول والخروج

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