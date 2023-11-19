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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سفير مصر في ليبيريا: تذاكر مباراة الفراعنة وسيراليون متاحة والملعب نجيل صناعي

منتخب مصر
منتخب مصر

قال أحمد عبد العظيم سفير  مصر فى ليبيريا إن تذاكر  مواجهة مصر وسيراليون المقرر  لها فى السادسة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أضاف سفير  مصر فى ليبيريا خلال تصريحات خاصة لبرنامج ملعب الشمس مع الإعلامى مجدى عبد الغنى على قناة الشمس:" شاهدنا ملعب المباراة وكان بحالة جيدة وهو عبارة عن نجيل صناعى،والمباراة ستقام فى الرابعة عصرا بتوقيت ليبيريا والسادسة مساء بتوقيت القاهرة  والتذاكر ستكون متوفرة فى الأماكن الخاصة بها".

وواصل :"بعد الانتهاء من المباراة ستتوجه بعثة المنتخب الوطنى  إلى مقر الإقامة،للإقلاع فى نفس اليوم،والرجوع إلى القاهرة،والبعثة كلها ستغادر فى طائرتها الخاصة".

وأكمل:" نسبة الرطوبة منخفضة فى ليبيريا وكان من المفترض هطول أمطار  بالأمس ولكن ذلك لم يحدث ونتمنى استمرار ذلك غدا وعدم هطول الأمطار ولكن هناك احتمالية لحدوث ذلك".

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته استعدادًا لمواجهة سيراليون في السادسة مساء الأحد بالجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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