رزقهم كتير.. اعترافات المتهم باستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة

أدلى عاطل باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، تفيد استغلاله للأطفال الأحداث فى أعمال التسول، وإجبارهم على استجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرها عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض، مؤكداً أنه يحقق مكاسب مالية كبيرة من هؤلاء الأطفال"رزقهم كتير”.

وأضاف المتهم أنه يجمع أطفال الشوارع، ويجبرهم على التسول، والاستيلاء على المبالغ المالية التي يتحصلون عليها من المواطنين، مستغلا التعاطف معهم، وأشار إلى أنه يهددهم للاستجابة له.

وبسؤال الأطفال خلال التحقيقات، اعترفوا بقيام المتهم باستغلالهم فى أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهم على النحو المُشار إليه.

وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له لاستكمال التحقيقات.