عرض رسمي جديد من الشباب السعودي لضم زيزو.. تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الشباب السعودي، لا يزال يهتم بالتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "من المتوقع أن يرسل الشباب السعودي، عرضًا رسميًا خلال الشهر المقبل، من أجل ضمه في يناير المقبل، بالإضافة إلى اهتمام اخر من بعض الأندية الخليجية".

وأضاف أمير هشام: "حال وصول عرض رسمي إلى نادي الزمالك من الشباب السعودي، لن يتم الموافقة عليه حتى وإن كان العرض مغري، لرغبة النادي في الحفاظ على اللاعبين".

وفي سياق متصل أشار إلى أن نادي الزمالك فتح ملف التفاوض مع محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتابع هشام "الزمالك عرض على عواد مبلغ 9 ملايين جنيه، وتخفيض راتبه للتجديد حسب سقف الرواتب الجديد".

واختتم أمير هشام: "الحارس طلب الحصول على 12 مليون جنيه للموافقة، والتفاوض لا يزال مستمر بين الطرفين".

تدريبات الزمالك

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خفيفة على هامش مرانهم الذي أقيم عصر السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، بتخفيف الحمل البدني للاعبين خلال هذه الفقرة؛ نظرا لخوض الفريق تدريبات بدنية ، فضلا عن ارتباط الزمالك بخوض مباراة ودية غدا الأحد أمام الهلال الليبي.

وخاض لاعبو الفريق، تدريبات بالركض الخفيف حول الملعب، بالإضافة إلى سباق سرعات في مسافة قليلة، بجانب أمور أخرى تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري على استاد برج العرب، في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.